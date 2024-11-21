日清食品(株)(安藤徳隆社長)はこのほど、明治安田生命保険相互会社の保険サービス加入者に向けて、「完全メシ」新サービスを提供すると発表した。「保険加入者の食習慣改善や健康づくり、QOL向上に貢献していく」(同社)。対象となる保険商品は、2025年1月に発売される「ベストスタイル 健康キャッシュバック 循環器病 対策 Pro」「循環器病 対策 Pro」。その専用サービスの 1 つとして、日清食品は加入者