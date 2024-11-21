Bo Erickson［ワシントン２０日ロイター］ - 米下院倫理委員会は２０日の会合で、トランプ次期米大統領（共和党）が司法長官に指名したゲーツ元下院議員の買春疑惑に関する調査報告書の公表を見送った。公表の是非で意見が割れ、少なくとも現段階では公表しないことが投票で決まった。司法長官人事は議会上院の承認が必要で、上院側から未公表の報告書を共有するように求める動きが出ている。共和党と民主党で構成される下