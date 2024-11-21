■2カ月前には予想できなかった「斎藤氏の圧勝」11月17日に投開票された兵庫県知事選挙は、斎藤元彦氏の圧勝に終わった。ちょうど2カ月前、パワハラ疑惑などが文書で告発された問題を発端に、県議会で不信任決議が全会一致で可決された。それから約60日後の、この結果を誰が予想しただろうか。斎藤氏は、111万3911票を獲得し、前回から約25万票も上積みした。投票率は、前回41.1％から55.65％と大きく上昇しており、県民の関心の高