作家ハン・ガンさんのノーベル文学賞受賞で再び注目を集めた韓国文学。家父長制や男女格差を巡る葛藤、少子高齢化や貧困など、国境を越えて普遍的な悩みを抱える人々の暮らしが描かれています。11月23・24日に東京・神保町で開かれる韓国文学のお祭り「K-BOOKフェスティバル」と、全国の書店で開かれる「K-BOOKフェア」を前に、参加する書店の店員たちが、そんなお隣の国を知る手がかりになりそうな5冊を紹介します。29歳、今日