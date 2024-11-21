冒頭、コロナ禍にふれる。哲学者が生きた１９世紀前半と現代を、感染症という共通体験で結ぶ。人々の安全を守る政策は重要だ。一方、生活の隅々にソフトな管理が及ぶ危うさもある。ヘーゲルが主著で検討した概念「ポリツァイ」を、自発的な職業団体を指す「コルポラツィオン」と共に主題にし、個の自由と共同性の一致を追求した軌跡を読み解く。しばしば批判されてきた全体主義者との評に反論する。有名な「理性的なものは現