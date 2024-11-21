作家ハン・ガンさんのノーベル文学賞受賞で再び注目を集めた韓国文学。フェミニズムや現代史をテーマにした小説以外にも、意外なジャンルの作品が次々に翻訳されています。11月23・24日に東京・神保町で開かれる韓国文学のお祭り「K-BOOKフェスティバル」と、全国の書店で開かれる「K-BOOKフェア」を前に、参加する書店の店員たちが、SFやホラー、ハードボイルドなど韓国文学ならではの5冊を紹介します。わたしたちが光の速さで