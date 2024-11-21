3人が引退、2人がFA宣言、小笠原はポスティング、マルティネスは他球団移籍の可能性3年連続セ・リーグ最下位に終わった中日は立浪和義監督が退任。2軍指揮官から昇格した井上一樹監督の下、チーム再建に乗り出す。ただ、このオフには2選手が国内FA権を行使、小笠原慎之介投手がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す。3選手が引退し、外国人を含む支配下9選手が戦力外、退団となった。戦力補強が必須の状況にある