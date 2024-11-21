鹿児島市の小学生画家ポヨヨン太郎さん（11）=本名・西村太郎=が、福岡県田川市美術館の公募展・タガワアートビエンナーレ「英展」で初めて入賞した。大人を中心に268人が出品した361点の中から大賞、準大賞に次ぐ優秀賞（3点）に選ばれた。「うれしかった」と話し、画業の励みにしている。【写真】受賞作「ちんちんまんだら」ちんちんをモチーフにしたキャラクターが並ぶ受賞作は「ちんちんまんだら」。半紙ほどの大きさの