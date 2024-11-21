Karin Strohecker［バクー２０日ロイター］ - アゼルバイジャンの首都バクーで開かれている第２９回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ２９）で、世界の観光業をより環境に優しいものにするための行動宣言に５０カ国以上の政府が署名した。国連は２０日、大きな成果だと評価した。国連世界観光機関のゾリツァ・ウロシェビッチ事務局長は記者会見で「ＣＯＰ２９で、国連気候変動対策会議の行動アジェンダに初めて観