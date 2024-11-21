Stephanie KellyNathan Layne[２０日 ロイター] - トランプ次期米大統領は、食品医薬品局（ＦＤＡ）長官にジョンズ・ホプキンズ大外科教授のマーティン・マカリー氏を起用する可能性が高いことが、事情を知る２人の関係者の話で２０日、分かった。マカリー氏は新型コロナのパンデミック（世界的大流行）発生時、多くの公衆衛生上の問題に懸念を提起。ワクチン接種義務化に反対し、自然感染による免疫獲得が効果的と訴えた。