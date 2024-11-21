元ＳＭＡＰのメンバー・香取慎吾（４７）が２７日にリリースする３ｒｄＡＬＢＵＭ「ＣｉｒｃｕｓＦｕｎｋ」の収録楽曲で、緑黄色社会らをゲストとして迎えたことを発表した。アルバムのリリースは、約２年７か月ぶり。同作には全１１曲の楽曲が収録される。楽曲は発表されている「ＴＡＴＴＯＯ（ｆｅａｔ．中森明菜）」に加え、「一億人の恋人（ｆｅａｔ．乃紫）」、「夢々Ｔｉｃｋｅｔ（ｆｅａｔ．緑黄色社会）」な