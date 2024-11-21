【モデルプレス＝2024/11/21】TBS系では、12月27日よる9時より特別番組「ゴールデンラヴィット！」を放送することが決定。同番組の「ラヴィット！ファミリー」とともに、3時間生放送で届ける。【写真】昨年末「ゴールデンラヴィット！」Snow Manら豪華出演者60人◆「ゴールデンラヴィット！」2024年末も放送決定「ゴールデンラヴィット！」は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と、同局アナウンサー・田村真子がMCを務めるバラエティ番