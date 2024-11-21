福岡県久留米市の住宅で現金などが奪われた強盗事件で、警察は20日、新たに男2人を逮捕しました。■白野寛太記者「埼玉県で逮捕された藤好容疑者が福岡空港から出てきました。これから福岡県内の警察署に移送されます。」 強盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれも大牟田市の作業員、藤好凌容疑者（22）と松木雄真容疑者（21）です。2人はことし8月、久留米市内の住宅にガラスを割り侵入し、住人女性の腕をつかむ暴行を加えた