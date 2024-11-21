サッカーの女子欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は２０日、各地で１次リーグ第４節が行われ、Ａ組で熊谷紗希と南萌華がフル出場したローマ（イタリア）は敵地でリヨン（フランス）に１―４で敗れた。勝ち点は６のまま。Ｂ組で浜野まいかのチェルシー（イングランド）はホームでセルティック（スコットランド）を３―０で下し、開幕４連勝で準々決勝に進出した。浜野はベンチ入りしたが出番はなかった。