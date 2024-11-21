プロレス界のレジェンド、藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１６日に福岡・北九州市の「小倉城」で「小倉城プロレス」を開催した。大会は、北九州市、小倉城の協力で実現。リングを小倉城天守閣前広場に設置。お城好きの藤波にとって城内での試合は長年の夢だった。大会には永遠のライバル、長州力、蝶野正洋が来場しトークイベントも実施した。メインイベントで藤波はＬＥＯＮＡ、新日本プロレスの永田裕志と組んで関本