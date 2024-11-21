精工技研が全般地合い悪の間隙を縫って上値追いを明示、一時２６０円高の４３５０円と値を飛ばし約１８年ぶりの高値圏を快走している。光通信用デバイスと自動車部品用金型の２部門を収益の主柱としているが、光通信用デバイスは高い商品競争力を背景に旺盛な需要を取り込み、量産体制確立に向けて海外拠点の強化・拡充にも余念がない。デンソーが同社の主要顧客で収益基盤は安定している。また、生成ＡＩ市場の急拡大を背