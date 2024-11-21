自信過剰な人は他の人々から実際以上に有能だと認識されることが明らかになっています（画像：mits／PIXTA）横暴に振る舞う上司、不正を繰り返す政治家、市民を抑圧する独裁者。この世界は腐敗した権力者で溢れている。では、なぜ権力は腐敗するのだろうか。それは、悪人が権力に引き寄せられるからなのか。権力をもつと人は堕落してしまうのだろうか。あるいは、私たちは悪人に権力を与えがちなのだろうか。今回、進化論や人類学