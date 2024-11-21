午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７８、値下がり銘柄数は５９５、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に非鉄、繊維製品、水産・農林など。値下がりで目立つのは鉱業、精密機器、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS