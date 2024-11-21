東京都渋谷区のマンションで８月、会社員女性＝当時（２５）＝が暴行され死亡した事件で、交際相手で自称・個人投資家の増田遼太郎容疑者（２６）＝傷害致死罪で起訴＝が、投資資金などを賄うため、女性にデートの見返りに男性から金品を受け取る「パパ活」をするよう指示していたことが２１日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は同日までに傷害容疑で増田容疑者を再逮捕した。女性にたびたび暴行していたとみて詳しく調