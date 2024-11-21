香取慎吾の最新アルバム「Circus Funk」（27日配信）に収録される全11曲の楽曲情報が21日、発表され、緑黄色社会ら豪華なゲスト陣が明らかになった。同アルバムでは、先ごろ中森明菜とコラボした「TATOO」が先行配信され、話題になったばかり。今回新たに「一億人の恋人（feat.乃紫）」「夢々Ticket（feat.緑黄色社会）」などが発表され、全楽曲に豪華ゲストを迎えた内容となった。香取は「このように今回、オファーさせていただい