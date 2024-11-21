メンバーが殺人未遂容疑で逮捕され不起訴処分となった音楽ユニット、ツユが21日までに公式X（旧ツイッター）を更新。YouTubeチャンネル登録者数100万人を達成したクリエーターに授与される「金の盾」を1年間無料で貸し出すというユニークな企画を実施すると発表した。ツユは「この度、各所で話題となっている1年分プレゼントに便乗しまして、YouTube100万人記念「金の盾」1年分企画を実施します」と発表。「『普通に生きている限り