Matt Tracy[ワシントン ２０日 ロイター] - 米資産運用会社のパインブリッジ・インベストメンツは、経済が不況ではない状態で金利引き下げサイクルが始まると予測しており、これがレバレッジド・ファイナンスなどの債券資産のパフォーマンスをサポートするとの見方を示した。１９日に公表したリポートで、トランプ氏の大統領選勝利を受け成長促進政策が進み、リスク資産が支援される一方、貿易政策の制限が米国外に逆風をもた