ユニトライクは、微生物の力を活用した水再生浄水器ユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」が、令和6年度新潟県知事表彰技術賞を受賞したことを発表。 ユニトライク「バイオランドリー」   ユニトライクは、微生物の力を活用した水再生浄水器ユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」が、令和6年度新潟県知事表彰技術賞を受賞したことを発表。 花角知事と代表の村上(