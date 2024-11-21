俳優・仲代達矢（９１）が主宰する無名塾が、２１日から東京・六本木の俳優座劇場でイプセンの「幽霊」（林清人演出、２４日まで）を上演する。大役の一つ、オスワルト役に２７歳の島田仁（しまだ・じん）が抜てきされた。ギリシャ悲劇とも比較されてきたイプセンの名作「幽霊」は、タブーにも踏み込んだ家庭劇。一人息子で芸術家のオスワルト役は、仲代も劇団俳優座に入団してまもなく演じている。俳優座創立メンバーの千田是