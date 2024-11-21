櫻坂46が、きょう21日に公開された『Xperia 1 VI』の新WEB CM『100％ Memories of Light』に出演する。【動画】制作時間40時間超え！3Dの“桜”描く櫻坂46田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山崎天（崎＝たつさき）・谷口愛季・的野美青・山下瞳月の8人とタッグを組み、『Xperia 1 VI』の画面が放つ光だけで3Dの桜を描く『3Dライトペインティング』に挑戦した。メンバーが暗闇の中で画面を発光させた『Xperia 1 VI