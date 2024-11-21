7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、28日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』（マガジンハウス）表紙＆グラビアで単独初登場を飾る。「2024-2025おいしい店グランプリ。」特集として今号では、今年流行ったものや次来る東京グルメトレンドを同誌が大調査する。【表紙カット】凛々しい表情…！レース衣装から肌がチラリな松田元太特集にあわせて、都内のレストランでデートをテーマに撮影。初めてのデート、2回目の