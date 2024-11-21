とちぎテレビ 今週末、宇都宮市で開催される女子プロレスの大会を前に１９日、選手が児童養護施設の子どもたちを訪問しました。 宇都宮市の児童養護施設「きずな」を訪れたのは女子プロレス団体「マリーゴールド」所属の林下詩美選手です。 林下選手は、夢に向かって努力する大切さを伝え、子どもたち一人ひとりの将来の夢に耳を傾けました。 続いて、スクワットや腕立て伏せなどプロレスのトレーニン