「平成ノブシコブシ」の吉村崇（44）が21日、自身のインスタグラムを更新。自身のバラエティー番組での立ち位置について言及した。「おはようございます吉村もいよいよ老害の域に入って参りました」と記し、ロケバスの座席表の写真をアップ。座席表では、小田井涼平・LiLiCo夫妻のほか、スタッフや“秋元様”“池田様”などと書かれる中、吉村に“荷物置き場”と書かれた一番後ろの席を陣取っている。「老害としてはまだま