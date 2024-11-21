元米司法長官代行のマシュー・ウィテカー氏＝２０２０年２月２８日、米メリーランド州ナショナルハーバー/Samuel Corum/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は２０日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）大使に、１期目に司法長官代行を務めたマシュー・ウィテカー氏を指名すると発表した。トランプ氏はウィテカー氏について「米国の利益を追求し、守る忠実な愛国者」と形容し、同氏がＮＡＴＯ加盟国との関係を強化し、平和と安