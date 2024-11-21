“N-BOX史上初”の要素が盛り沢山のモデルとは？ホンダ「N-BOX」は、2011年に登場したホンダの軽スーパーハイトワゴンで、これまで数々のモデルを展開してきました。そのなかでも、2024年9月にはN-BOX史上初となるスゴイ内装を採用したモデルがデビューし、いまだに注目を集めています。一体どのようなクルマなのでしょうか。これはオシャレ！ N-BOX史上初の「映え内装」とは？そのクルマとは、「N-BOX JOY」です。【