今シーズンの鳥インフルエンザは、これまでで最も早い時期に北海道で1例目が確認され、20日までに8つの道県で10例発生しています。これまでに、およそ121万羽のニワトリが殺処分の対象となっています。農水省は、過去最多の発生となった2022年に匹敵するペースで流行が広がっていて、「既に全国どこで発生してもおかしくない状況」と注意を呼び掛けています。鳥インフルエンザが大流行すれば、たまごの価格を押し上げるこ