飲酒の呼気検知に応じるよう警察官が求めたものの拒否した疑いで、職業不詳の65歳の男が11月21日、現行犯逮捕されました。 飲酒検知拒否の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区大瀬町に住む職業不詳の男（65）です。 警察によりますと、男は21日午前3時半頃、浜松市中央区内の道路で、乗用車を運転中に警察から職務質問を受け、飲酒検知を求められたにもかかわらず、これを拒否した疑いが持たれています。 警察官がパトロー