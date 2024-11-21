在留期間を6年から7年超えて不法に日本に滞在していた疑いで11月20日、インドネシア国籍の男女が現行犯逮捕されました。 不法残留の疑いで逮捕されたのは、ともにインドネシア国籍で住所不詳の自称・工員の男（37）と自称・無職の女（29）です。 警察によりますと、男は在留期間を超えて約7年、女は約6年にわたり、不法残留した疑いが持たれています。 20日、警察がパトロール中に、男が運転し女が同乗していた車を発見し