関西電力は２１日、配管の損傷で１０月から停止していた美浜原発３号機（福井県美浜町）の運転を同日未明に再開したと発表した。順調にいけば、同日夜に発電を再開する見通し。関電によると、２１日午前１時に３号機の原子炉を起動させ、同４時に核分裂反応が連続する「臨界」に達した。