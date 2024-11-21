日本創発グループは続伸スタートとなっている。２０日の取引終了後、発行済み株式数（自社株を除く）の３．０９％にあたる１５０万株または６億２７００万円を上限に、２１日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ＴｏＳＴＮｅＴ－３」で自社株買いを実施すると発表。これが材料視されているようだ。なお、東証の自己株式立会外買付取引情報によると、２１日付で１３８万４０００株の取得を完了している。 出