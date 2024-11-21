日本で史上最年少の17歳で司法試験に合格した高校2年生、早川惺（しょう）さんが話題のなか、米カリフォルニア州の司法試験に合格した最年少の人物が韓国系であることが注目を集めている。【写真】カリフォルニア州司法試験に合格！美しすぎる弁護士アメリカの『ニューヨークタイムズ』は11月19日（現地時間）、「17歳でカリフォルニア州司法試験に合格」という記事を公開した。それによると、最近、17歳8カ月のソフィア・パク（So