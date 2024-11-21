Noriyuki Hirata［東京２１日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比５３銭高の３万８３５２円８７銭と、わずかに反発してスタートした。その後はエヌビディア株の決算発表後の時間外取引での株安を嫌気する売りが優勢になり、マイナスに転換した。２００円超安に下げ幅を拡大している。半導体関連は総じて弱い。東京エレクトロンは小安く、アドバンテストは軟調。主力株はトヨタ自動車、ソニーグループ