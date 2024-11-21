◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」（２０日、東京・品川プリンスホテルステラボール）観衆７１５全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが２０日、７０歳の古希を迎えた。和田レフェリーは１９７４年４月のレフェリーデビューして以来、半世紀にわたり王道マット一筋で幾多の名勝負を裁いてきた。今年７月２０日の後楽園ホール大会では「デビュー５０周年記念試合」を開催した。誕生日を迎えた東京