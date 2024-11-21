マリナーズなどでプレーし、メジャー通算3089安打を放ったイチロー氏（51）が日本時間19日、2025年の米野球殿堂入りの候補に入った。【もっと読む】イチローと大谷翔平、天才2人の決定的な差異とは？？米国での殿堂入りは、メジャーで10年以上プレーし、引退から5年が経過した選手が対象。野球記者協会に10年以上在籍する記者による投票で、75％以上の得票が必要になる。結果は来年1月22日に発表される。日本人ではこれまで