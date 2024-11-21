【経済ニュースの核心】物議醸す石破首相の「座ったまま握手」は外務省の大失態！ 外交デビューにミソ、元国際情報局長バッサリ金融当局内部では「青白い怒りの炎」（関係者）が広がっているらしい。福島県いわき市に本店を置く、いわき信用組合で多額の不正融資と、職員による2件の現金着服事案の隠蔽が発覚した。旧経営陣らが市内の大口融資先の資金繰り支援や赤字補填などを目的に、この企業の役員らの家族名義の口座を経由