元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が19日、自身のYouTubeに《兵庫県斎藤知事に対する私の言動で不快な思いをされた方、全ての方にお詫びを申し上げます》と題した動画を投稿。東国原氏は、《地方自治を勉強している人間、携わったことがある人間として、民意は大変重たい》《今回、私の言動で、不快な思いをされた方すべての方に、この場を借りてお詫びを申し上げたいと思っております》と謝罪した。18日に生出演したTBS系の