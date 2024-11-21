ロシア政府がモスクワ動物園にいたアフリカライオン１頭やヒグマ２頭などをはじめ計７０匹余りの動物を北朝鮮に贈った。２０日（現地時間）、ロイター通信によると、ロシア政府はこの動物について、ウラジーミル・プーチン大統領が北朝鮮に贈ったものだと説明した。ロシア天然資源省のアレクサンドル・コズロフ長官は、動物がモスクワ動物園の獣医師とともに飛行機に乗って平壌（ピョンヤン）の中央動物園に移されたとし、自身が寄