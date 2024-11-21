「渡鬼」のイメージからようやく脱却か。俳優のえなりかずき（40=写真）の話だ。現在放送中の桐谷健太（44）主演の連ドラ「Qros（キュロス）の女 スクープという名の狂気」（テレビ東京=月曜夜11時6分）にレギュラー出演中である。【もっと読む】泉ピン子の口出しに困惑…えなりかずき「渡鬼」共演NGの真相作家の誉田哲也氏の同名小説が原作で、謎多き話題のCM美女「Qrosの女」の正体をめぐって巻き起こる事件を描いたゴシップエ