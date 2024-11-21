現行の健康保険証は12月2日に新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」の仕組みに変わります。マイナ保険証の利用率は2割ほどと低調です。現行の保険証はどうなるのか、マイナ保険証はどう使うのでしょうか。そこで今回の#みんなのギモンでは、「12月から『保険証』何が変わる？」をテーマに解説します。■現行保険証は新規発行停止…どう変わる猪子華・日本テレビ社会部記者「12月2日に現行