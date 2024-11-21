中小企業コンサルタントの不破聡と申します。大企業から中小企業まで幅広く経営支援を行った経験を活かし、「有名企業の知られざる一面」を掘り下げてお伝えしていきます。横浜家系ラーメン「壱角家」を運営するガーデンが、11月22日にスタンダード市場に新規上場します。ど真ん中の競合店と言えるのが、ギフトホールディングスが運営する「町田商店」。上場後は激しい出店争いも予想されます。◆M＆Aによる多角化を進めるガー