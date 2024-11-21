シャオミから温湿度計・マウス・タンブラー・拡張できるスーツケースが発売 シャオミ・ジャパンは、ライフスタイル製品4種「スマート温湿度計 3」「デュアルモードワイヤレスマウス 2」「ストロータンブラー」「エクスパンダブルスーツケース」を21日以降順次発売する。 同社公式ECサイトや楽天市場、一部製品はAmazon.co.jpでも提供される。価格はそれぞれ1580