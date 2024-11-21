国土地理協会によると、日本には9000以上の駅が存在します。「東京」「大阪」「名古屋」など、よく耳にする駅名は簡単に読むことができますが、中には読み方が難しい駅名も……。この難読駅名、正しく読めますか？駅名「五十川」はなんて読む？答えを見る↓↓↓↓↓答え：いらがわ正解は「いらがわ」でした。五十川（いらがわ）駅は、山形県鶴岡市にあるJR東日本羽越本線の駅です。同じ羽越本線には鶴岡駅や秋田駅があり、鶴岡駅へ