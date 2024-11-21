導電性をもつ有機ポリマーを絹糸にコーティングすることで、温度差から電力を生み出せる布素材をスウェーデンの研究チームが開発した。軽量かつ柔軟性に優れているうえ稀少な金属を使用しないことから、ウェアラブル技術の新たな機能材料として期待されている。