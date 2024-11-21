たけ(@takepoooon)さんと息子のヨースケくんがなにやらケンカをしています。ヨースケくんも怒りが収まらないようで、ずっと「ママなんか…」「ママなんかき…」と何か言いかけるのですが、その先は口にしないようで…？ ©takepoooon ©takepoooon ©takepoooon 怒ってもママには嫌いとは言えないヨースケくんの優しさやさに胸キュンしますね。「ママなんかき…」まで