毎週木曜日よる9時から『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日）が放送されている。テレビドラマの続編を心から楽しむのは久しぶりだなぁ。前作『ザ・トラベルナース』（2022年）から岡田将生と中井貴一の名コンビぶりが、楽しく、痛快、実に達者なこと。年少相手にバディを組めるベテランは中井貴一しかいないと感じる。さらに今回はコンビから世代間トリオが結成されている、イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サ